21:10  25 лютого
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
07:28  26 лютого
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2025, 12:11

На Тернопільщині судитимуть працівників ТКЦ, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць

26 лютого 2025, 12:11
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Провадження щодо працівників одного із районних ТЦК та СП слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду. Зловмисники заробляли на військовозобов'язаних до 150 000 доларів на місяць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що організував незаконні заробітки виконувач обов’язків начальника одного з РТЦК, а допомагали йому четверо спільників - троє підлеглих та працівник мобілізаційного відділу міської ради.

Посадовці створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби. Вартість "послуги" коливалася від 1000 до 15 000 доларів США. Для друзів та родичів посадовці робили знижки.

Працівники карного розшуку встановили, що фігуранти "допомогли" майже 150 особам.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали працівника ТЦК, який вимагав 50 тисяч гривень за відстрочку від призову.

Тернопільська область поліція корупційна схема ТЦК ухилення від мобілізації
У Тернополі поліцейські вилучили в іноземців автомат Калашникова і майже 200 патронів
25 лютого 2025, 13:38
На Тернопільщині судитимуть виховательку, яка побила дітей через погану поведінку
25 лютого 2025, 06:08
На Тернопільщині працівник отримав важкі травми у цеху
25 лютого 2025, 00:48
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Армія РФ вдарила по Глухову КАБом: поранено чоловіка
26 лютого 2025, 12:07
Нічна атака на Київщину: зросла кількість жертв
26 лютого 2025, 11:50
У Чернівцях невідома жінка викрала гільзи та монету з могили захисника
26 лютого 2025, 11:47
У двох регіонах застосовують аварійні відключення електроенергії, — Укренерго
26 лютого 2025, 11:30
Угода про надра: як гоп-стоп Трампа перетворився на "Будапештський меморандум"
26 лютого 2025, 11:28
У Запоріжжі прогримів вибух
26 лютого 2025, 11:11
Росіяни накрили з артилерії будинки в передмісті Херсона: поранена жінка
26 лютого 2025, 11:00
Трамп каже, що вже 28 лютого може зустрітися із Зеленським
26 лютого 2025, 10:56
У Києві пів сотні житлових будинків залишились без тепла
26 лютого 2025, 10:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »