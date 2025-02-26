На Тернопільщині судитимуть працівників ТКЦ, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць

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Провадження щодо працівників одного із районних ТЦК та СП слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду. Зловмисники заробляли на військовозобов'язаних до 150 000 доларів на місяць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що організував незаконні заробітки виконувач обов’язків начальника одного з РТЦК, а допомагали йому четверо спільників - троє підлеглих та працівник мобілізаційного відділу міської ради.

Посадовці створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, мобілізовували їх, а згодом за визначену суму звільняли з військової служби. Вартість "послуги" коливалася від 1000 до 15 000 доларів США. Для друзів та родичів посадовці робили знижки.

Працівники карного розшуку встановили, що фігуранти "допомогли" майже 150 особам.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали працівника ТЦК, який вимагав 50 тисяч гривень за відстрочку від призову.