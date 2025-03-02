На Волині чоловіка мобілізували під час вигулу собаки: у ТЦК пояснили, чому так сталося

скріншот із відео

У соціальних мережах шириться відео, на якому військовослужбовці ТЦК мобілізували військовозобов’язаного посеред вулиці, а його собаку нібито кинули й поїхали. Насправді тварину не залишили напризволяще — її відвели додому та передали родичам власника. Останній служитиме в кінологічному підрозділі

Про це передає RegioNews із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що чоловік, якого зафіксували на відео, є порушником військового обліку. Волинянин намагався всіляко уникнути служби. Він відмовлявся самостійно з’явитися до ТЦК та СП. Військовослужбовці ТЦК запросили його до службового автомобіля, але останній накивав п'ятами покинувши свого пса. Порушника військового обліку все ж доставили в машину.

На відео видно військового ТЦК, який іде поруч із авто, а за ним біжить пес. Далі військовий супроводив тварину додому господаря. Чоловік показав, куди саме слід відвести його собаку. У дворі помешкання військовозобовязаного було ще двоє псів.

"У підсумку, тварина була передана рідним військовозобовязаного. А зважаючи на любов до тварин цього громадянина, його було направлено для подальшого проходження військової служби у один із кінологічних підрозділів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру двом посадовцям командування одного з родів військ ЗСУ, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у одному із ТЦК та СП Києва та одному із ТЦК Волинської області.