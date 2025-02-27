У Шостці на Сумщині чоловік напав на поліцейського та співробітника ТЦК: деталі

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Правоохоронці проводять перевірку за фактом нападу на поліцейського та співробітника ТЦК у Шостці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Сумської області.

Як зазначається у повідомленні, наряд з працівників поліції та ТЦК здійснював перевірку людей на вулиці. При перевірці 23-річний чоловік "поводився зухвало та відмовився виконувати вимоги правоохоронців". У поліції кажуть, що чоловік "почав чинити опір".

"Правопорушник застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його", - розповіли у поліції.

Також повідомляється, що внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримав і один з правоохоронці.

Щодо порушника відкрили кримінальне провадження за статтями про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу та щодо службової особи. Правопорушника затримали, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині чоловік під час складання адмінпротоколу намагався дати хабар працівнику ТЦК, а коли той відмовився, використав сльозогінний газ проти військовослужбовців та поліції