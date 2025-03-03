Побледнел и потерял сознание: в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина

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Трагедия произошла вчера, 2 марта, в Полтавской области, после прохождения ВВК в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В настоящее время продолжается служебное расследование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Кременчугский районный ТЦК и СП.

Известно, что 2 марта полиция доставила военнообязанного 1977 года рождения в помещение ТЦК и СП. После уточнения учетных данных мужчина прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе. Полтавец остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр.

"Около 17:40 его состояние здоровья резко ухудшилось — он побледнел и потерял сознание, личным составом ТЦК и СП была вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению, реанимационные меры результатов не дали и в 18:30 была констатирована смерть", ― говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа полиции нарушений в работе ТЦК и СП не выявила.

По данным медиков мужчина, которого ВВК сочла годным к военной службе, умер от острой сердечной недостаточности.

Напомним, недавно в Хмельницком ТЦК и СП мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВВК. Известно, что мужчина был в розыске за нарушение военного учета. Он перерезал горло канцелярским ножом. Ему пытались оказать помощь, но он скончался на месте происшествия.

Также сообщалось, что погибшему было 35 лет. В прокуратуре рассказали, откуда мужчина взял нож.