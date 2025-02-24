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24 лютого 2025, 13:40

Катування та вбивства у колонії на Полтавщині: ДБР передало справу до суду

24 лютого 2025, 13:40
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування справи щодо жорстоких катувань і вбивств ув’язнених у Божковській виправній колонії №16 в Полтавській області. Обвинувальний акт уже направили до суду

Про це повідомив пресцентр ДБР, передає RegioNews.

Бюро викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії навесні 2024 року.

Слідчі довели не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених.

Правоохоронці встановили, що жертвами зловмисників були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відео.

У разі відмови ув’язнених били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Відомо про нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

"Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень", – йдеться в повідомленні.

П’ятьох працівників Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" обвинувачують за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група) та ч. 2 статті 127 (катування). Керівнику організованої групи додатково інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше ДБР встановило, що в Божковській виправній колонії в Полтавській області діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених.

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