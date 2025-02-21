На Донеччині затримали військовослужбовця, який вимагав гроші у жінки, видаючи себе за працівника СБУ

фото: ДБР

Працівники ДБР за сприяння СБУ у Слов’янську Донецької області затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який видавав себе за співробітника спецслужб, щоб видурити гроші у знайомої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Чоловік дізнався, що у подруги є штраф за порушення ПДР. Він запевнив її, що є співробітником СБУ і може допомогти уникнути відповідальності. За таку послугу зловмисник просив 4000 доларів США, пояснюючи суму нібито "високим рівнем домовленостей" із посадовцями правоохоронних органів.

Згодом чоловік почав вимагати гроші і погрожувати жінці.

Зловмисника затримали при отриманні грошей.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням). Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали працівника ТЦК, який вимагав 50 000 гривень за відстрочку від призову.