У колонії на Полтавщині катували та вбивали увʼязнених

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У Божковській виправній колонії в Полтавській області працівники катували та вбивали увʼязнених

Як передає RegioNews, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

ДБР встановило, що у Божковській колонії №16 діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених

Жертвами злочинців були майже всі, хто уперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

Правоохоронці встановили, що новоприбулим погрожували, били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Таким чином зловмисники "ламали" людей і змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

П’ятьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Тернопільській області затримали злодія-рецидивіста, який 44 роки провів у в’язниці.