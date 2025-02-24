Пытки и убийства в колонии на Полтавщине: ГБР передало дело в суд

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование дела по жестоким пыткам и убийствам заключенных в Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области. Обвинительный акт уже направили в суд

Об этом сообщил пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

Бюро разоблачило масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии весной 2024 года.

Следователи доказали не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных, когда жестокость пыток повлекла за собой смерть заключенных.

Стражи порядка установили, что жертвами злоумышленников были почти все, кто впервые туда попадал. Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания администрации учреждения.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приемки, во время которой вновь прибывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видео

В случае отказа заключенных избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Известно о нанесении более 200 ударов одному из осужденных.

"Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Пятеро работников Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" обвиняются по ч. 3 ст. 28 УК Украины (организованная группа) и ч. 2 статьи 127 (пытки). Руководителю организованной группы дополнительно инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее ГБР установило, что в Божковской исправительной колонии в Полтавской области действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.