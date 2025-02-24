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24 лютого 2025, 08:36

На Полтавщині знайшли мертвою 2-річну дівчинку: підозрюваного у вбивстві затримали

24 лютого 2025, 08:36
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фото: поліція
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Правоохоронці Полтавської області затримали 27-річного жителя Решетилівки, якого підозрюють у вбивстві дворічної дівчинки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Полтавщини.

Дівчинку без ознак життя виявили у господарчій будівлі за місцем проживання підозрюваного. На тілі дитини були сліди насильницької смерті.

Як розповіли у поліції, пошукові заходи після зникнення дівчинки тривали з 22 лютого. Згодом правоохоронці встановили, що до зникнення дитини може бути причетний 27-річний співмешканець її матері.

Під час огляду домогосподарства слідчі виявили приховане тіло дівчинки. Наразі фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини.

Чоловікові загрожує покарання від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше жительці Миргородського району Полтавщини оголосили підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини.

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