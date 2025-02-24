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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавщины.

Девочка без признаков жизни была обнаружена в хозяйственном здании по месту жительства подозреваемого. На теле ребенка были следы насильственной смерти.

Как рассказали в полиции, поисковые мероприятия после исчезновения девочки продолжались с 22 февраля. Впоследствии правоохранители установили, что к исчезновению ребенка может быть причастен 27-летний сожитель его матери.

В ходе досмотра домохозяйства следователи обнаружили спрятанное тело девочки. В настоящее время фигурант задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Мужчине грозит наказание от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее жительницы Миргородского района Полтавщины объявили подозрение в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка.