07:00  24 февраля
В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
07:08  24 февраля
В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
14:22  23 февраля
В одном из клубов Киева ночью развлекались под российскую музыку: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 08:36

В Полтавской области нашли мертвой 2-летнюю девочку: подозреваемого в убийстве задержали

24 февраля 2025, 08:36
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Полтавской области задержали 27-летнего жителя Решетиловки, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавщины.

Девочка без признаков жизни была обнаружена в хозяйственном здании по месту жительства подозреваемого. На теле ребенка были следы насильственной смерти.

Как рассказали в полиции, поисковые мероприятия после исчезновения девочки продолжались с 22 февраля. Впоследствии правоохранители установили, что к исчезновению ребенка может быть причастен 27-летний сожитель его матери.

В ходе досмотра домохозяйства следователи обнаружили спрятанное тело девочки. В настоящее время фигурант задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Мужчине грозит наказание от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее жительницы Миргородского района Полтавщины объявили подозрение в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка.

криминал убийство Полтавская область смерть ребенка
На Полтавщине автомобиль влетел в отбойник: пострадали три человека
21 февраля 2025, 02:05
В Ровенской области судили мужчину, который до смерти забил 69-летнего пенсионера
20 февраля 2025, 03:03
Житель Днепропетровщины сядет на 10 лет за убийство 4-летней дочери
19 февраля 2025, 08:15
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Удар "шахеда" по многоэтажке в Броварах: в ГСЧС показали последствия российской атаки
24 февраля 2025, 08:45
Правильный ли стиль коммуникации Зеленский выбрал относительно Трампа и его окружения
24 февраля 2025, 08:32
В Сумской области зенитчики уничтожили 13 российских "шахедов"
24 февраля 2025, 08:30
Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 3 гражданских
24 февраля 2025, 08:16
Оккупанты ударили по Запорожской области КАБами и артиллерией: есть разрушения
24 февраля 2025, 07:34
Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
24 февраля 2025, 07:15
Пресс-конференция Зеленского: оценка и выводы
24 февраля 2025, 07:12
В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
24 февраля 2025, 07:08
В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
24 февраля 2025, 07:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »