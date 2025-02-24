В Полтавской области нашли мертвой 2-летнюю девочку: подозреваемого в убийстве задержали
Правоохранители Полтавской области задержали 27-летнего жителя Решетиловки, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавщины.
Девочка без признаков жизни была обнаружена в хозяйственном здании по месту жительства подозреваемого. На теле ребенка были следы насильственной смерти.
Как рассказали в полиции, поисковые мероприятия после исчезновения девочки продолжались с 22 февраля. Впоследствии правоохранители установили, что к исчезновению ребенка может быть причастен 27-летний сожитель его матери.
В ходе досмотра домохозяйства следователи обнаружили спрятанное тело девочки. В настоящее время фигурант задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка.
Мужчине грозит наказание от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее жительницы Миргородского района Полтавщины объявили подозрение в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка.