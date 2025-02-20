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На Рівненщині винесли вирок 34-річному чоловіку. Відомо, що він під час сварки сильно побив пенсіонера, внаслідок чого той помер

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці розшукали 35-річного чоловіка який вбив односельця. За словами поліцейських, він прав одяг, в якому скоїв злочин, щоб знищити докази.

Сама трагедія сталась навесні 2024 року. Тоді в квартирі 69-річного жителя села Бабин сусід виявив закривавленого господаря. Чоловік викликав медиків, однак пенсіонер попри реанімаційні заходи помер. Експертиза показала, що смерть настала через масивну кровотечу.

З'ясувалось, що 34-річний місцевий житель прийшов до односельця з'ясовувати стосунки. Під час конфлікту від вдарив 69-річного пенсіонера щонайменше 17 разів по голові та тілу.

"Днями суд виніс вирок по справі: 7 років позбавлення волі", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що на Чернігівщині затримали чоловіка, який забив до смерті власну матір. Спочатку він розповідав правоохоронцям, що його 55-річна матір нібито впала під час прогулянки з собакою. Однак згодом з'ясувалося, що він побив її під час застілля, через що жінка померла. Тепер чоловіку загрожує до 15 років.