19:24  19 лютого
Не розуміємо логіки: Франція заступилась за Зеленського та Україну після заяв Трампа
18:43  19 лютого
Польща виганяє з країни чоловіків-українців: що відомо
19:12  19 лютого
Вимагала 4500 доларів за звільнення зі служби: в Одесі затримали лікарку приватної клініки
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2025, 03:03

На Рівненщині судили чоловіка, який до смерті забив 69-річного пенсіонера

20 лютого 2025, 03:03
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині винесли вирок 34-річному чоловіку. Відомо, що він під час сварки сильно побив пенсіонера, внаслідок чого той помер

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці розшукали 35-річного чоловіка який вбив односельця. За словами поліцейських, він прав одяг, в якому скоїв злочин, щоб знищити докази.

Сама трагедія сталась навесні 2024 року. Тоді в квартирі 69-річного жителя села Бабин сусід виявив закривавленого господаря. Чоловік викликав медиків, однак пенсіонер попри реанімаційні заходи помер. Експертиза показала, що смерть настала через масивну кровотечу.

З'ясувалось, що 34-річний місцевий житель прийшов до односельця з'ясовувати стосунки. Під час конфлікту від вдарив 69-річного пенсіонера щонайменше 17 разів по голові та тілу.

"Днями суд виніс вирок по справі: 7 років позбавлення волі", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що на Чернігівщині затримали чоловіка, який забив до смерті власну матір. Спочатку він розповідав правоохоронцям, що його 55-річна матір нібито впала під час прогулянки з собакою. Однак згодом з'ясувалося, що він побив її під час застілля, через що жінка померла. Тепер чоловіку загрожує до 15 років.

убивство поліція суд
Мешканець Дніпропетровщини сяде на 10 років за вбивство 4-річної доньки
19 лютого 2025, 08:15
У Луцьку відправили за ґрати росіянина за неодноразове зґвалтування 12-річної дівчинки
19 лютого 2025, 00:09
Житель Харківщини сяде за ґрати за домашнє насильство над жінкою
18 лютого 2025, 11:41
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Ми впевнені, куди йдуть гроші: у Євросоюзі підтримали Україну після заяв Трампа про "зникнення" грошей на допомогу
20 лютого 2025, 02:30
Поблизу Луцька під потяг потрапила жінка: вона померла в реанімації
20 лютого 2025, 02:09
На Дніпропетровщині водія судили за ДТП, в якому загинула дитина
20 лютого 2025, 01:45
На Черкащині внаслідок пожежі загинули три людини
20 лютого 2025, 01:22
Це огидна зрада країни, яка вмирала за свободу - сенатор Блюменталь про скандальні заяви Трампа про Україну та Зеленського
20 лютого 2025, 00:57
На Тернопільщині чоловіка задавило власне авто
20 лютого 2025, 00:42
ЗСУ завдали удару по батальйону росіян в Запорізькій області
20 лютого 2025, 00:12
На Хмельниччині судили таксиста, який п'яний збив жінку на смерть
19 лютого 2025, 23:52
Хотіла отримали фінансову допомогу: аферисти вкрали в жінки понад 80 тисяч
19 лютого 2025, 23:28
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »