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Жительці Миргородського району оголосили підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Вранці 31 січня жінка народила вдома хлопчика. Після пологів вона накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря. За висновками експертизи, дитина померла від асфіксії.

Встановлено, що 34-річна жінка – багатодітна мати, на обліку під час вагітності не перебувала. На момент пологів вона могла звернутися до лікарні, однак свідомо цього не зробила.

Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, в Одесі взяли під варту 18-річну матір та її співмешканця, які сховали тіло малюка в морозилці.