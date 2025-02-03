Час пакуватися: які відомі памʼятники на честь Полтавської битви планують знести

колаж: RegioNews

У Полтаві найближчим часом можуть демонтувати три пам’ятники: Петру I, Монумент Слави, захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну

Нещодавно Міністерство культури виключило їх із відповідного Держреєстру, що дає змогу міській раді самостійно ухвалити рішення про демонтаж, повідомляє RegioNews.

Секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова, яка виконує обовʼязки мера, у своїх соцмережах написала: "Час пакуватися, Пьотр! Вслід за імперією та кораблем", найбільш імовірно, натякаючи, що рішення про демонтаж все ж таки буде прийняте найближчим часом.

Якщо ж із цими памʼятниками ситуація більш-менш зрозуміла, то доля Монумента Слави – найбільш впізнаваної памʼятки на честь Полтавської битви, на вершині якої розташований орел, що тримає лавровий вінок і блискавки – остаточно невідома.

Частина громадськості виступає за повний демонтаж, інша частина – пропонує переосмислити його значення.

Екскерівник Інституту національної памʼяті, а нині народний депутат Володимир В’ятрович, говорить, що можна зняти імперську символіку, а саму колону Монумента прибирати не обов’язково. За його словами, цього буде достатньо, щоб виконати всі вимоги законодавства.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року полтавські комунальники демонтували пам'ятники російському поетові Олександрові Пушкіну та радянському військовому Миколі Ватутіну, а також радянському воєначальнику Олексію Зигіну. В останньому випадку демонтаж не завершений – сам памʼятник прибрали, але постамент залишився.