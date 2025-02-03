У Полтаві після ракетного удару частково відновили теплопостачання будинків

фото: ДСНС

Після ворожого обстрілу в Полтаві частково відновили теплопостачання будинків та дитячого садка

Про це повідомили у Полтавській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що на даний момент відсутнє опалення ще у двох будинках. Комунальні служби продовжують працювати над відновленням тепла.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни влучили ракетою в багатоповерхівку в Полтаві, зруйнувавши під’їзд із першого по п'ятий поверхи.

Загинули 14 людей, з них двоє дітей віком 9 і 12 років. 20 людей постраждали, з них четверо дітей віком три місяці, 2, 8 і 12 років.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині з 2 по 4 лютого оголошено жалобу.

