У Полтаві після ракетного удару частково відновили теплопостачання будинків
Після ворожого обстрілу в Полтаві частково відновили теплопостачання будинків та дитячого садка
Про це повідомили у Полтавській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що на даний момент відсутнє опалення ще у двох будинках. Комунальні служби продовжують працювати над відновленням тепла.
Нагадаємо, 1 лютого росіяни влучили ракетою в багатоповерхівку в Полтаві, зруйнувавши під’їзд із першого по п'ятий поверхи.
Загинули 14 людей, з них двоє дітей віком 9 і 12 років. 20 людей постраждали, з них четверо дітей віком три місяці, 2, 8 і 12 років.
Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині з 2 по 4 лютого оголошено жалобу.
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