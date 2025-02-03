Пора упаковываться: какие известные памятники в честь Полтавской битвы планируют снести

коллаж: RegioNews

В Полтаве в ближайшее время могут демонтировать три памятника: Петру I, Монумент Славы, защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину

Недавно Министерство культуры исключило их из соответствующего Госреестра, что позволяет городскому совету самостоятельно принять решение о демонтаже, сообщает RegioNews.

Секретарша Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, исполняющая обязанности мэра, в своих соцсетях написала: "Время упаковываться, Петр! Вслед за империей и кораблем", наиболее вероятно, намекая, что решение о демонтаже все же будет принято в ближайшее время.

Если же с этими памятниками ситуация более или менее ясна, то судьба Монумента Славы – наиболее узнаваемой достопримечательности в честь Полтавской битвы, на вершине которой расположен орел, держащий лавровый венок и молнии – неизвестна.

Часть общественности выступает за полный демонтаж, другая часть предлагает переосмыслить его значение.

Экскеровщик Института национальной памяти, а ныне народный депутат Владимир Вятрович, говорит, что можно снять имперскую символику, а саму колонну Монумента убирать не обязательно. По его словам, этого будет достаточно, чтобы выполнить все требования законодательства.

Напомним, в конце июля 2023 полтавские коммунальщики демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому военному Николаю Ватутину, а также советскому военачальнику Алексею Зыгину. В последнем случае демонтаж не завершен – сам памятник убрали, но постамент остался.