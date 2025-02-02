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02 февраля 2025, 12:43

В колонии в Полтавской области пытали и убивали заключенных

02 февраля 2025, 12:43
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фото: istockphoto.com
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В Божковской исправительной колонии в Полтавской области работники пытали и убивали заключенных

Как передает RegioNews, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

ДБР установило, что в Божковской колонии №16 действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.

Жертвами преступников были почти все, кто в первый раз туда попадал. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от телесных повреждений.

Правоохранители установили, что новоприбывшим угрожали, били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Таким образом, злоумышленники "ломали" людей и заставляли безоговорочно выполнять любые указания администрации учреждения.

Пятерым должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" поставлено в известность о новом подозрении по ч. 3 ст. 28 УК (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки), действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй статьи 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области задержали вора-рецидивиста, который 44 года провел в тюрьме.

ГБР колония убийство Полтавская область пытки
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