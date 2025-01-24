фото: поліція

24 січня у Терешківській громаді на Полтавщині зрізали плакат із зображенням загиблого військового на Алеї Героїв. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Полтавщини.

Про знищення плаката у поліцію повідомили місцеві мешканці сьогодні вранці. На місце події прибули слідчі та криміналісти.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "хуліганство".

Поліцейські просять людей, які мають будь-яку інформацію про інцидент або стати його свідками, зв'язатися з правоохоронцями за номерами: 0993313781 (карний розшук) або 102.

Нагадаємо, раніше у місті Козятин Вінницької області чоловік вкрав з меморіалу квіти та лампадки, які залишили рідні загиблих українських воїнів.