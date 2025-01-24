В Полтавской области срезали плакат воина на Аллее Героев: полиция разыскивает вандалов
24 января в Терешковской общине Полтавской области срезали плакат с изображением погибшего военного на Аллее Героев. Полиция начала уголовное производство.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавщины.
Об уничтожении плаката в полицию сообщили местные жители сегодня утром. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по статье Уголовного кодекса "хулиганство".
Полицейские просят людей, имеющих любую информацию об инциденте или стать его свидетелями, связаться с правоохранителями по номерам: 0993313781 (уголовный розыск) или 102.
Напомним, ранее в городе Казатин Винницкой области мужчина украл из мемориала цветы и лампадки, которые оставили родные погибших украинских воинов.