фото: полиция

24 января в Терешковской общине Полтавской области срезали плакат с изображением погибшего военного на Аллее Героев. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Полтавщины.

Об уничтожении плаката в полицию сообщили местные жители сегодня утром. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по статье Уголовного кодекса "хулиганство".

Полицейские просят людей, имеющих любую информацию об инциденте или стать его свидетелями, связаться с правоохранителями по номерам: 0993313781 (уголовный розыск) или 102.

Напомним, ранее в городе Казатин Винницкой области мужчина украл из мемориала цветы и лампадки, которые оставили родные погибших украинских воинов.