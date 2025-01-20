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Сьогодні, 20 січня, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованим активом 3-кімнатну квартиру в центрі Полтави, якою користується родина заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Олександра Котюха. Судді погодили стягнути цю квартиру в дохід держави

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та його стягнення його в дохід держави, що формально належить матері, але фактично використовується заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.

Із матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про Олександра Котюха.

Правоохоронці встановили, що в 2023 році мати посадовця купила 3-кімнатну квартиру в центральній частині Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас виявилося, що фактично цією квартирою користується посадовець та члени його родини.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення з посадовця ТЦК вказаного активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

"Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше САП звернулася до суду із позовом про конфіскацію квартири вартістю 1,92 млн грн заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Олександра Котюха та його матері.