На Полтавщині п'яний водій ледь на збив на смерть жінку

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У Полтавській області чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння, ледь не позбавив життя людину

13 січня близько 22:30 у селі Засулля Лубенської територіальної громади, у дворі приватного будинку 33-річний водій автомобіля Volkswagen Passat наїхав на 57-річну жінку, яка перебувала позаду автомобіля.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області, передає RegioNews.

Унаслідок ДТП жінка отримала травми середньої тяжкості. Її доставили у Лубенську лікарню для надання медичної допомоги.

Поліція встановила, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому травми середньої тяжкості).

Обставини події розслідують слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, у Рівному засудили до позбавлення волі військового, який будучи п'яним за кермом, спричинив смертельну аварію - загинула працівниця ТЦК.