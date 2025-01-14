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14 января 2025, 17:44

На Полтавщине пьяный водитель едва не сбил насмерть женщину

14 января 2025, 17:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Полтавской области мужчина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, едва не лишил жизни человека

13 января около 22:30 в селе Засулье Лубенской территориальной громады, во дворе частного дома 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на 57-летнюю женщину, находившуюся позади автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области, передает RegioNews.

В результате ДТП женщина получила травмы средней тяжести. Ее доставили в Лубенскую больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее потерпевший травму средней тяжести).

Обстоятельства происшествия расследуют следователи под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, в Ровно приговорили к лишению свободы военного, который, будучи пьяным за рулем, привел к смертельной аварии - погибла работница ТЦК.

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