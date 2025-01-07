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07 січня 2025, 21:26

Поліція та СБУ розшукали неповнолітню тіктокерку з Полтави, яка називала Україну "дном"

07 січня 2025, 21:26
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скріншот із відео
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Поліція та СБУ встановили особу дівчини, яка в соціальній мережі висловлювалась проти України

Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Поліція встановила її особу. Нею виявилась 15-річна полтавка. Дівчина вже публічно вибачилася за свою поведінку.

Нині працівники поліції та СБУ з’ясовують мотиви такого вчинку. Також вирішується питання щодо притягнення до юридичної відповідальності батьків дівчини.

Місцеві Telegram-канали розмістили відео, на якому дівчина розповідає, що "Україна - дно", а в Росії, за її словами, нібито "є перспективи".

Згодом з'явилося відео вибачень дівчини.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині правоохоронці викрили 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на Сході.

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