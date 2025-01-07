Поліція та СБУ розшукали неповнолітню тіктокерку з Полтави, яка називала Україну "дном"

скріншот із відео

Поліція та СБУ встановили особу дівчини, яка в соціальній мережі висловлювалась проти України

Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Поліція встановила її особу. Нею виявилась 15-річна полтавка. Дівчина вже публічно вибачилася за свою поведінку.

Нині працівники поліції та СБУ з’ясовують мотиви такого вчинку. Також вирішується питання щодо притягнення до юридичної відповідальності батьків дівчини.

Місцеві Telegram-канали розмістили відео, на якому дівчина розповідає, що "Україна - дно", а в Росії, за її словами, нібито "є перспективи".

Згодом з'явилося відео вибачень дівчини.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині правоохоронці викрили 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на Сході.