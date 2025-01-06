На Харківщині 17-річний хлопець задушив свого вітчима

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На Харківщині правоохоронці повідомили 17-річному хлопцеві про підозру у вбивстві свго 54-річного вітчима

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.

Інцидент стався у селі Муравлинка у ніч проти 5 січня. Правоохоронці з'ясували, що тієї ночі між загиблим та його 17-річним пасинком виникла сварка, під час якої хлопець задушив ногами вітчима.

Поліцейські затримали хлопця на місці події, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Суд обрав підозрюваному в убивстві 17-річному хлопцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селі Чубинці на Київщині чоловік посварився зі своєю співмешканкою та вдарив її по голові, від чого жінка померла.