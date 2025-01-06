На Харківщині 17-річний хлопець задушив свого вітчима
На Харківщині правоохоронці повідомили 17-річному хлопцеві про підозру у вбивстві свго 54-річного вітчима
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.
Інцидент стався у селі Муравлинка у ніч проти 5 січня. Правоохоронці з'ясували, що тієї ночі між загиблим та його 17-річним пасинком виникла сварка, під час якої хлопець задушив ногами вітчима.
Поліцейські затримали хлопця на місці події, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
Суд обрав підозрюваному в убивстві 17-річному хлопцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селі Чубинці на Київщині чоловік посварився зі своєю співмешканкою та вдарив її по голові, від чого жінка померла.
Суд у Чернігові виніс вирок офіцеру ГУР та його спільникам за вбивство сім'ї з дитиноюВсі новини »
31 грудня 2024, 17:07На Дніпропетровщині батько забив до смерті свого трирічного сина
31 грудня 2024, 12:37Жителя Житомирщини судитимуть за подвійне вбивство під час святкування його ювілею
30 грудня 2024, 18:12
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Херсонщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі: він втратив ноги та руку
06 січня 2025, 06:20У Києві в багатоповерхівці зайнялася квартира: згоріли двоє людей
06 січня 2025, 05:40Бійці ГУР показали, як полюють на бронетехніку та РЕБи окупантів
06 січня 2025, 03:25У Рівному в ДТП постраждали 5 людей: у жінки зламані обидві ноги
06 січня 2025, 02:20На українському кордоні затримали громадянина Польщі, який віз екзотичних птахів та лемурів
06 січня 2025, 01:13За тиждень ЗСУ ліквідували понад 10,5 тисяч російських окупантів
06 січня 2025, 00:30У Запорізькій області "Кракен" ліквідував начальника штабу російського батальйону
05 січня 2025, 19:30Росіяни атакували безпілотником селище на Харківщині: постраждали 3 людей
05 січня 2025, 18:10На Вінниччині під час пожежі згоріла людина
05 січня 2025, 17:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає