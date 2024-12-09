СБУ затримала студентів, які вчиняли підпали на замовлення російських спецслужб

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Працівники Служби безпеки та Національної поліції затримали ще п’ятьох підпалювачів, які виконували замовлення російських спецслужб у Києві, на Закарпатті та Полтавщині. Серед фігурантів — 16-річна дівчина, хлопці 17 і 20 років

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Усі фігуранти шукали швидкі заробітки у Телеграм-каналах. були завербовані окупантами, коли

У Києві "по гарячих слідах" затримали двох зловмисників віком 17 і 20 років, які підпалили військовий пікап, що проходив техогляд після виконання бойових завдань на Донеччині.

У Закарпатській області затримали двох фігурантів, які підпалили адмінбудівлю однієї із сільських рад Мукачівського району. Внаслідок пожежі були пошкоджені двері та вікно держустанови.

Після цього зловмисники намагалися спалити генератор, що живить базову станцію оператора мобільного зв’язку. Однак їх затримали "на гарячому".

На Полтавщині правоохоронці викрили 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на Сході.

"Після виконання замовних підпалів фігуранти сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів, але замість цього одержали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Наразі всі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Раніше правоохоронці затримали п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині.