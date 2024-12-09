17:00  09 грудня
У центрі Дніпра людина стрибнула з мосту
10:48  09 грудня
У Києві затримали банду, яка грабувала квартири пенсіонерів під виглядом газовиків
12:34  09 грудня
Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2024, 16:15

СБУ затримала студентів, які вчиняли підпали на замовлення російських спецслужб

09 грудня 2024, 16:15
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки та Національної поліції затримали ще п’ятьох підпалювачів, які виконували замовлення російських спецслужб у Києві, на Закарпатті та Полтавщині. Серед фігурантів — 16-річна дівчина, хлопці 17 і 20 років

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Усі фігуранти шукали швидкі заробітки у Телеграм-каналах. були завербовані окупантами, коли

У Києві "по гарячих слідах" затримали двох зловмисників віком 17 і 20 років, які підпалили військовий пікап, що проходив техогляд після виконання бойових завдань на Донеччині.

У Закарпатській області затримали двох фігурантів, які підпалили адмінбудівлю однієї із сільських рад Мукачівського району. Внаслідок пожежі були пошкоджені двері та вікно держустанови.

Після цього зловмисники намагалися спалити генератор, що живить базову станцію оператора мобільного зв’язку. Однак їх затримали "на гарячому".

На Полтавщині правоохоронці викрили 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на Сході.

"Після виконання замовних підпалів фігуранти сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів, але замість цього одержали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Наразі всі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Раніше правоохоронці затримали п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині.

підпал СБУ Київ затримання Закарпаття Полтавська область Нацполіція палії
На Львівщині затримали учасника міжнародного наркосиндикату, якого 6 років розшукував Інтерпол
06 грудня 2024, 16:25
Агент ФСБ у ластах хотів переплисти Дніпро: СБУ викрила адміна Telegram-каналу "для ухилянтів"
05 грудня 2024, 12:32
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
04 грудня 2024, 15:50
Всі новини »
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
Під Херсоном чоловік підірвався на "розтяжці"
09 грудня 2024, 17:20
На Черкащині дворічний хлопчик помер від рук вітчима: чоловіку оголосили підозру
09 грудня 2024, 17:10
У центрі Дніпра людина стрибнула з мосту
09 грудня 2024, 17:00
У Миколаєві в пожежі ледь не постраждали маленькі діти
09 грудня 2024, 16:52
Росіяни вдарили по півночі Донеччини: загинула жінка, 4 цивільних поранені
09 грудня 2024, 16:33
На Житомирщині на жінку наїхала маршрутка, з якої вона виходила
09 грудня 2024, 16:19
На Рівненщині депутат організував бізнес на перепродажі "чорного" бурштину
09 грудня 2024, 15:56
РФ обстріляла 5 населених пунктів Донеччини: постраждала людина, є пошкодження інфраструктури
09 грудня 2024, 15:50
На Прикарпатті молодий чоловік впав у 6-метрову криницю
09 грудня 2024, 15:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Всі публікації »
Ігор Семиволос
Артем Карякін "Східний"
Вадим Денисенко
Всі блоги »