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07 января 2025, 21:26

Полиция и СБУ разыскали несовершеннолетнюю тиктокершу из Полтавы, которая называла Украину "дном"

07 января 2025, 21:26
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скриншот с видео
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Полиция и СБУ установили личность девушки, которая в социальной сети высказывалась против Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Полтавщины, передает RegioNews.

Полиция установила ее личность. Ею оказалась 15-летняя полтавчанка. Девушка уже публично принесла извинения за свое поведение.

В настоящее время сотрудники полиции и СБУ выясняют мотивы такого поступка. Также решается вопрос привлечения к юридической ответственности родителей девушки.

Местные Telegram-каналы разместили видео, на котором девушка рассказывает, что "Украина – дно", а в России, по ее словам, якобы "есть перспективы".

Впоследствии появилось видео извинений девушки.

Напомним, ранее в Полтавской области правоохранители разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, которая подожгла внедорожник воюющей на Востоке боевой бригады ВСУ.

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