На Одещині двох дівчат-підлітків затримали за підпал будинку

фото: поліція

Правоохоронці затримали двох дівчат віком 15 та 16 років за підозрою у підпалі приватного будинку на Одещині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Інцидент трапився на початку січня. Затримані - жительки Березівської громади. За даними поліції, дівчата погодилися на пропозицію невідомої особи в месенджері підпалити чужий будинок за винагороду. Підлітки облили займистою рідиною килимок та вхідні двері літньої кухні в одному з приватних будинків, підпалили їх і втекли. Процес транслювали онлайн для замовника.

Господар будинку разом із друзями вчасно помітили займання та загасили вогонь. Постраждалих немає.

Поліція затримала дівчат за кілька годин. У них вилучили пляшку з-під займистої рідини та телефони з доказами. Обіцяної винагороди вони так і не отримали. Тепер підліткам загрожує до 10 років ув'язнення за умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Нагадаємо, раніше СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка на замовлення росіян збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.