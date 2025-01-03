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03 січня 2025, 17:41

У Полтаві стався конфлікт між працівниками ТЦК та місцевим жителем: відкриті дві кримінальні справи

03 січня 2025, 17:41
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фото: скріншот із відео
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Подія сталася 2 січня близько 07:30 на вулиці Гожулівській у Полтаві. У поліції розпочали два кримінальні провадження

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Конфлікт виник між місцевим жителем та працівниками ТЦК під час перевірки документів.

Внаслідок інциденту двоє учасників – 33-річний полтавець і 42-річний військовослужбовець ТЦК – повідомили про отримані тілесні ушкодження.

Як пише Суспільне, речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, що військовослужбовці ТЦК підійшли до чоловіка, щоб перевірити його військово-облікові документи. Після цього чоловік відступив на пару кроків назад та вдарив одного з військовослужбовців в обличчя та повалив його на землю. Двоє інших військових відтягнули чоловіка від свого побратима і тримали його, оскільки той поводився дуже агресивно.

Старший групи оповіщення викликав слідчо-оперативну групу та "швидку". За цей час на місці конфлікту почали збиратися очевидці. Вони побачили як військовослужбовці тримають чоловіка у цивільному одязі.

"Почалися абсолютно безпідставні звинувачення на адресу воїнів. Нападник у той же час розповідав усім, що він нікого не бив, тоді як військові зламали йому ногу", – розповів Істомін.

У поліції ж зазначили, що інформація про перелом ноги у чоловіка не підтвердилася.

За фактом конфлікту відкриті два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, у Сумах на території міського ТЦК та СП військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

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