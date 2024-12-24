Депутата Полтавської міськради визнали винним у корупції, але суд звільнив його від покарання

фото: Полтваська міськрада

Суд визнав винним у корупції заступника начальника міської інспекції з благоустрою у Полтаві, депутата Полтавської міськради Віктора Булата, однак одразу звільнив від покарання у зв'язку з тим, що сплив строк давності справи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Полтавщина".

За даними видання, Булат, перебуваючи на посаді начальника лабораторії ДСНС, отримав хабар у 10 тисяч гривень від підприємця за дозвіл на відкриття пилорами. Це сталося у 2016 році.

Мешканець села Деревки Котелевського району вирішив відкрити деревообробний бізнес. Через знайомого лісника він зустрівся з начальником Котелевського районного сектору ДСНС. Той познайомив його зі своїм кумом — Віктором Булатом, який мав вирішити всі питання із документами.

На зустрічі Булат написав на клаптику паперу "400". Чоловік спитав, чи це в доларах або гривнях. Той відповів, що це в умовних одиницях, за тодішнім курсом — 10 000 грн. Того ж дня чоловік написав заяву у військову прокуратуру. Почалася підготовка до спецоперації, у межах якої підприємець мав передати посадовцю помічені 10 тисяч гривень. Булата затримали прямо в управлінні ДСНС на вулиці Решетилівській, 1а.

Під час розгляду справи корупційну статтю Віктора Булата пом’якшили з ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття хабаря) на ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

За два роки слідства та судів, у 2018 році, Віктора Булата виправдали. Військова прокуратура намагалася оскаржити це рішення у Полтавському апеляційному суді. 18 грудня Апеляційний суд визнав Булата винним у корупції та призначив 3 роки позбавлення волі. Оскільки розгляд справи затягнувся на довгий строк, суд одразу звільнив Булата від відбування покарання та скасував арешт майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник Полтавської обласної психіатричної лікарні Віктор Волошин у нетверезому стані намагався знести дерево у дворі ОСББ, пошкодив паркан і влаштував стрілянину з травматичної зброї.