фото: Полтавский горсовет

Суд признал виновным в коррупции заместителя начальника городской инспекции по благоустройству в Полтаве, депутата Полтавского горсовета Виктора Булата, однако сразу освободил от наказания в связи с тем, что истек срок давности дела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

По данным издания, Булат, будучи в должности начальника лаборатории ГСЧС, получил взятку в 10 тысяч гривен от предпринимателя за разрешение на открытие пилорамы. Это произошло в 2016 году.

Житель села Деревки Котелевского района решил открыть деревообрабатывающий бизнес. Из-за знакомого лесника он встретился с начальником Котелевского районного сектора ГСЧС. Тот познакомил его со своим кумом Виктором Булатом, который должен был решить все вопросы с документами.

На встрече Булат написал на клочке бумаги "400". Мужчина спросил, в долларах ли это или гривнах. Тот ответил, что это в условных единицах, по тогдашнему курсу — 10 000 грн. В тот же день мужчина написал заявление в военную прокуратуру. Началась подготовка к спецоперации, в рамках которой предприниматель должен был передать чиновнику меченные 10 тысяч гривен. Булата задержали прямо в управлении ГСЧС по улице Решетиловской, 1а.

При рассмотрении дела коррупционную статью Виктора Булата смягчили с ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие взятки) на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

За два года следствия и судов, в 2018 году, Виктора Булата оправдали. Военная прокуратура пыталась обжаловать это решение в Полтавском апелляционном суде 18 декабря Апелляционный суд признал Булата виновным в коррупции и назначил 3 года лишения свободы. Поскольку рассмотрение дела затянулось на долгий срок, суд сразу освободил Булата от отбывания наказания и отменил арест имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Полтавской областной психиатрической больницы Виктор Волошин в нетрезвом состоянии пытался снести дерево во дворе ОСМД, повредил забор и устроил стрельбу из травматического оружия.