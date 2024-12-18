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18 грудня 2024, 14:28

Посадовець на екскаваторі: керівник психлікарні у Полтаві влаштував стрілянину через дерево

18 грудня 2024, 14:28
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фото: "Полтавщина"
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Керівник обласної психіатричної лікарні Віктор Волошин опинився в центрі чергового скандалу у Полтаві. Він у нетверезому стані намагався знести дерево у дворі ОСББ, пошкодив паркан і влаштував стрілянину з травматичної зброї. Мешканці побоюються, що посадовець уникне покарання

Про це передає RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".

Мешканці будинку повідомили, що 40-річний Віктор Волошин заїхав у двір ОСББ "Затишок на Балакіна" на вул. Семена Антонця, 18, та намагався самовільно знести горіхове дерево, яке, на його думку, заважало йому паркуватися. Це сталося ввечері 16 грудня.

За словами голови ОСББ Олександра Литвиненка, Волошин приїхав на екскаваторі в нетверезому стані. Під час спроби знести дерево він пошкодив паркан, що спричинило конфлікт із мешканцями. У ході суперечки Волошин дістав травматичний пістолет і почав стріляти. На місце події викликали поліцію, яка вилучила у 40-річного чоловіка пристрій для відстрілу набоїв з гумовими кулями.

Поліція розслідує цей випадок за статтею "Хуліганство". В конфлікті постраждали троє чоловіків віком 40, 57 та 72 роки, ступінь їхніх травм уточнюється.

Мешканці побоюються, що Волошин може уникнути відповідальності, і звернулися до журналістів, щоб надати справі розголосу. Зв’язатися з посадовцем, аби вислухати його версію подій, ЗМІ поки не вдалося.

Довідка: Віктор Волошин неодноразово ставав фігурантом конфліктних ситуацій, зокрема, пов’язаних із мешканцями Полтави. У 2022 році жителі вул. Медичної заявляли, що посадовець у нетверезому стані справляв нужду у дворі та погрожував спалити їхній будинок.

У вересні цього року його ім’я фігурувало в розслідуванні щодо можливих фінансових махінацій, пов’язаних із врожаєм на полях лікарні. Волошин усі звинувачення заперечує.

Нагадаємо, в ніч на 15 грудня в селі Великі Селища Рівненського району між двома компаніями спалахнув конфлікт, який переріс у стрілянину з постраждалими. Внаслідок інциденту чотирьох хлопців госпіталізували до лікарні.

Суд обрав запобіжний захід для 25-річного стрілка. Молодика взяли під варту строком на 48 діб.

чиновники Полтава конфлікт скандал психлікарня Віктор Волошин
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