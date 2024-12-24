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24 грудня 2024, 12:20

Полтавська бригада готова приймати 20-річних хлопців: нардеп прокоментував чутки про зниження мобілізаційного віку

24 грудня 2024, 12:20
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фото: Facebook / ВРУ
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У Верховній Раді немає жодного законопроєкту про зниження мобілізаційного віку в Україні. Наразі мобілізація з 18 років не розглядається

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, інформація, яку почали активно публікувати ЗМІ, не відповідає дійсності. Нардеп закликав "не посилатися на незрозумілі джерела".

"Ніякого законопроєкту про зниження мобілізаційного віку немає в Раді!", — йдеться в повідомленні.

До слова, сьогодні на сайті видання "Полтавщина", з'явилася інформація про те, що 17-та Полтавська бригада повністю готова до прийому в бригаду 20-річних хлопців. У матеріалі представник бригади Сергій Лунич заявив, що проєкт закону про зниження призовного віку з 25 до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення.

Нагадаємо, у Сухопутних військах виступили з поясненнями щодо мобілізації чоловіків з "бронею".

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що якщо Україна знизить мобілізаційний вік до 18 років, то США та союзники забезпечать усіх новобранців спорядженням.

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