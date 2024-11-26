00:28  26 листопада
Скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Крупа добивається зняття арешту з вилученої готівки
15:48  25 листопада
Три дні блукав горами без їжі: на Закарпатті врятували 20-річного хлопця з Дніпропетровщини
20:30  25 листопада
Майно арештували: НАБУ розслідує збагачення нардепа Миколи Тищенка на понад 30 млн грн
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2024, 03:50

На Одещині працівник ТЦК під час обшуків ДБР погрожував детективам пістолетом

26 листопада 2024, 03:50
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

В Одесі група працівників ТЦК зупиняли громадян на блокпостах та погрожували їм мобілізацією. Під час обшуків ДБР один із фігурантів вирішив вигнати правоохороців зі свого будинку за допомогою пістолета. Його затримали

Про це повідомляє пресцентр ДБР, передає RegioNews.

Працівник ТЦК був одним із можливих фігурантів у справі про вимагання коштів за уникнення від мобілізації.

Під час обшуку в його домі чоловік дістав табельну зброю та направив її на працівників ДБР.

"Він привів вогнепальну зброю у бойове положення, погрозами вимагав повернути вилучений мобільний телефон та вийти з його будинку", – йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення зловмисника від посади.

За скоєне працівнику ТЦК може загрожувати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі працівники ТЦК затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації.

Раніше в Одесі викрили банду, яка під виглядом працівників поліції та ТЦК вимагала у чоловіків гроші.

обшуки ДБР інцидент здирництво скандал Одеська область ТЦК
В Одесі працівники ТЦК затримували чоловіків та вимагали в них гроші за відстрочку від мобілізації
25 листопада 2024, 19:16
На Львівщині викрили псевдоблагодійників, які нелегально ввезли та продали в Україні понад 700 автівок
25 листопада 2024, 16:14
"Липові" психрозлади для ухилянтів: на Закарпатті ліквідували схему медиків і ТЦК
23 листопада 2024, 07:20
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Вирішив ночувати в полі: на Закарпатті чоловік згорів живцем у власному авто
26 листопада 2024, 04:30
На кордоні з Польщею затримали контрабанду одягу і взуття відомих брендів
26 листопада 2024, 03:17
На Миколаївщині засудили 19-річного юнака, який зґвалтував 15-річну дівчину
26 листопада 2024, 02:45
За тиждень Сухопутні війська знищили майже 180 російських БпЛА
26 листопада 2024, 02:00
На Чернігівщині чоловік хотів підірвати рідного брата на розтяжці
26 листопада 2024, 01:27
Намагались втекти до Угорщини: на Закарпатті врятували чоловіків, які застрягли в крижаній Тисі
26 листопада 2024, 00:54
Скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Крупа добивається зняття арешту з вилученої готівки
26 листопада 2024, 00:28
На Черкащині легковик влетів у металевий відбійник: є постраждала
26 листопада 2024, 00:06
Стало відомо, в які години відключатимуть світло 26 листопада
25 листопада 2024, 22:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрій Чевордов
Всі блоги »