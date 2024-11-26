На Одещині працівник ТЦК під час обшуків ДБР погрожував детективам пістолетом

фото: ДБР

В Одесі група працівників ТЦК зупиняли громадян на блокпостах та погрожували їм мобілізацією. Під час обшуків ДБР один із фігурантів вирішив вигнати правоохороців зі свого будинку за допомогою пістолета. Його затримали

Про це повідомляє пресцентр ДБР, передає RegioNews.

Працівник ТЦК був одним із можливих фігурантів у справі про вимагання коштів за уникнення від мобілізації.

Під час обшуку в його домі чоловік дістав табельну зброю та направив її на працівників ДБР.

"Він привів вогнепальну зброю у бойове положення, погрозами вимагав повернути вилучений мобільний телефон та вийти з його будинку", – йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення зловмисника від посади.

За скоєне працівнику ТЦК може загрожувати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі працівники ТЦК затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації.

Раніше в Одесі викрили банду, яка під виглядом працівників поліції та ТЦК вимагала у чоловіків гроші.