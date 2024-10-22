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У понеділок, 21 жовтня, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Полтавській області виявили тіло чоловіка. Слідів насилля на тілі не було

Про це передає RegioNews із посиланням на повідомлення Полтавського обласного ТЦК та СП.

Чоловіка до пункту збору доставила поліція, оскільки він перебував у розшуку. На місці він відмовився проходити ВЛК, тож був складений акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції за ст. 336 Кримінального кодексу України. Зазначається, що в минулому році чоловік вже був засуджений за цією ж статтею "ухилення від призову на військову службу під час мобілізації" на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.

"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи", – йдеться у дописі.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, влітку на Закарпатті чоловік порізав собі руки у приміщенні ТЦК. А у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК нібито через дії працівників військкомату.