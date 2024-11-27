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27 листопада 2024, 14:29

У Вінницькій області чоловік напав із ножем на військового в ТЦК: потерпілий госпіталізований

27 листопада 2024, 14:29
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Фото: 24.tv
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25 листопада в селищі Тростянець, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), стався інцидент: чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю. Постраждалого доставили до реанімації. Нападник прийшов до закладу за викликом.

Про це повідомив Гайсинський районний ТЦК та СП, інформує Regionews.

57-річний військовозобов’язаний, на ім’я Микола Р., з’явився до центру за повісткою, де під час перебування напав на 53-річного сержанта Г., завдавши йому удар ножем у район правої ключиці.

"Рутинна робота з військовозобов’язаними перетворилася на замах на життя. Через пошкодження артерії сержант опинився в реанімації з кровотечею", – йдеться у повідомленні центру. Нападник пояснив свій вчинок словами: "Бо він хотів відправити мене на війну".

Постраждалий військовий, який перебуває на службі з 2022 року, був призваний за мобілізацією та виконував бойові завдання у складі військової частини А4712. У липні 2023 року через стан здоров’я його перевели до другого відділу Гайсинського ТЦК та СП для подальшого проходження служби.

Нападник, 57-річний Микола Р., проживає разом із 75-річною матір’ю, дружиною та двома доньками. Справу розслідують правоохоронні органи.

Раніше на Вінниччині на вокзалі двоє чоловіків побили та пограбували військового.

Вінниця ТЦК ЗСУ поранення
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