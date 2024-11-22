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На Хмельниччині чоловік під час складання адмінпротоколу намагався дати хабар працівнику ТЦК, а коли той відмовився, використав сльозогінний газ проти військовослужбовців та поліції

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП, передає RegioNews.

"21 листопада в місті Полонне, Хмельницької області, під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку, один із громадян намагався "відкупитися” 200 доларами США. Військовослужбовець ТЦК рішуче відмовився від хабаря”, – йдеться у повідомленні.

Після цього чоловік втік, застосувавши сльозогінний газ проти поліцейських і військовослужбовців.

Наразі готуються документи для відкриття кримінального провадження за спробу дати хабар та опір представникам влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині начальник районного ТЦК за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.