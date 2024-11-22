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22 листопада 2024, 10:43

На Хмельниччині чоловік пропонував хабар працівнику ТЦК, а потім застосував сльозогінний газ проти військових і поліції

22 листопада 2024, 10:43
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фото: Facebook
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На Хмельниччині чоловік під час складання адмінпротоколу намагався дати хабар працівнику ТЦК, а коли той відмовився, використав сльозогінний газ проти військовослужбовців та поліції

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП, передає RegioNews.

"21 листопада в місті Полонне, Хмельницької області, під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку, один із громадян намагався "відкупитися” 200 доларами США. Військовослужбовець ТЦК рішуче відмовився від хабаря”, – йдеться у повідомленні.

Після цього чоловік втік, застосувавши сльозогінний газ проти поліцейських і військовослужбовців.

Наразі готуються документи для відкриття кримінального провадження за спробу дати хабар та опір представникам влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині начальник районного ТЦК за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.

Хмельницька область ТЦК конфлікт поліція хабар
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