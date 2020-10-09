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09 жовтня 2020, 17:32 3

Зламали понад 100 мільйонів акаунтів: кіберполіція затримала групу хакерів

09 жовтня 2020, 17:32 3
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Їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років
Їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років
Фото: Нацполіція
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Працівники Кіберполіції викрили злочинну хакерську групу, яка займалася зломом комп’ютерів та електромереж і отримувала паролі доступу до різних систем інтернет-банкінгу, акаунтів і електронних скриньок громадян.

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції, передає RegioNews.

Працівники кіберполіції в Харківській області... викрили організовану злочинну групу хакерів, які несанкціонованого втручалися в роботу комп’ютерів та електромереж", - йдеться у повідомленні.

Правопорушники розповсюджували шкідливе програмне забезпечення, яке давало можливість отримати логіни і паролі до онлайн-сервісів громадян.

До протиправної діяльності було залучено хакерів з Києва та Харкова, а також осіб, які перебувають в США, Німеччині, Китаї, РФ та В’єтнамі.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів і вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та гроші. Речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Під час попереднього огляду техніки було виявлено близько 100 мільйонів дискредитованих логінів та паролів до різних систем інтернет-банкінгу, соцмереж користувачів українського та міжнародного сегменту Інтернету”, - додали в кіберполіції.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до шести років, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 23 вересня вдень сайт Нацполіції атакували хакери і завалили фейками.

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