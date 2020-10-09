Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом масової бійки у Новомосковську

Бійка трапилася під час презентації партії "Пропозиція"

Бійка трапилася під час презентації партії "Пропозиція"

Фото: Дніпро оперативний

За фактом порушень під час зустрічі з виборцями в м. Новомосковську Дніпропетровської області поліція відкрила 2 кримінальні провадження.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Правоохоронці зазначили, що невідомі особи травмували поліцейського, який здійснював охорону громадського порядку на масовому заході та намагався припинити хуліганські дії присутніх .також зловмисники пошкодили бодікамеру на форменому одязі поліцейського.

За вказаними фактами внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Вживаються заходи для встановлення осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень.

За фактом порушень під час зустрічі з виборцями в м. Новомосковську поліція відкрила 2 кримінальні... Опубліковано Поліція Дніпропетровської області Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, кілька годин тому на презентації "Пропозиції" в Новомосковську трапилася масова бійка .