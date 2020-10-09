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09 жовтня 2020, 16:59 1

На Харківщині спалили іномарку кандидата на посаду міського голови від "Слуги народу"

09 жовтня 2020, 16:59 1
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Справу розслідує поліція
Справу розслідує поліція
Фото: ГУ Нацполіції Харківської області
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на русском языке

Уночі до Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення від 42-річного чоловіка про те, що на стоянці біля одного з будинків у місті Лозова невідомі підпалили авто «Lexus RX», який зареєстрований на його дружину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Харківської області.

Вогнем також частково пошкоджені автомобілі "ВАЗ-2103" та "Toyota Camry", які були припарковані поряд. В результаті події ніхто з громадян не постраждав.

На місце виїжджали слідчо-оперативна група районної поліції та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

На даний час триває слідство, з’ясовуються усі обставини події та причетні до неї особи.

За даними видання KHARKIV Today, спалений Lexus зареєстровано на дружину Олексія Криворучка, який балотується в мери Лозової від Слуги народу.

Криворучко вважає, що це був умисний підпал. За його словами, пожежа почалася з переднього колеса і капота, а полум’я сягало другого поверху.

Це підпал. Пов’язую з виборами. Мені сказали, що на камерах є цьому підтвердження", — повідомив він у коментарі виданню.

Нагадаємо, у Чернівцях розтрощили авто кандидата у депутати від "Євросолідарності" .

підпал Слуга народа поліція мер авто Харківська область Кандидат
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