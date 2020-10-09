На Полтавщине преступная группа присвоила имущества на 164 миллиона гривен
Преступники завладели имуществом трех хозяйственных обществ
Преступники завладели имуществом трех хозяйственных обществ
На Полтавщине правоохранители разоблачили участников преступной группы, которые присвоили имущества на более 164 миллионов гривен.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.
Участникам организованной преступной группы инкриминируют противоправное завладение имуществом трех обществ с ограниченной ответственностью и их долями учредителей. Сообщники действовали путем обмана с использованием заведомо поддельных документов, печатей и бланков.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
На Полтавщине правоохранители разоблачили участников преступной группы, которые присвоили имущества на более 164 миллиона гривен...Опубликовано Национальная полиция Украины Пятница, 9 октября 2020 г.
Напомним, на Хмельниччине будут судить руководителя отделения банка за незаконные сделки с недвижимостью.
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