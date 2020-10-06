У Луганській області кандидата в мери і прихильника "ЛНР" зловили на підкупі виборців

Підкуп здійснювався відкрито і в промислових масштабах

Підкуп здійснювався відкрито і в промислових масштабах

Фото: Нацполіція

Ініціатором підкупу виборців у місті Кремінна Луганської області виявився кандидат у мери Володимир Струк, який у 2014 році підтримував бойовиків "ЛНР".

Про це у Facebook повідомив журналіст і представник української делегації в ТКГ Денис Казанський, передає RegioNews.

Струк не тільки не поніс відповідальності за державну зраду, але і готується купити собі крісло мера Кремінної старим перевіреним способом — банально роздаючи продукти місцевому бідному населенню. Робиться все це абсолютно відкрито і в промислових масштабах. На фото — тільки одна точка", — розповів Казанський.

Він стверджує, що "Струк знахабнів настільки, що поліція все ж була змушена зреагувати". Тепер головне питання, за словами журналіста, полягає в тому, чи понесе Струк відповідальність після того, як поліція офіційно задокументувала підкуп.

Удати, що нічого цього не було, вже не вийде. Якщо Струк все ж купить посаду мера, це буде означати, що державні структури з ним заодно і покривають його злочин", — написав Казанський.

Він додав, що за фактом співпраці Струка з незаконними збройними формуваннями "ЛНР" написав заяву до СБУ ще навесні 2019 року, і тільки нещодавно його викликали на допит в СБУ по цій справі.

На пост Казанського відреагував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Поліція жорстко реагує на факти підкупу виборців. На цей раз призупинено роботу "сітки", яку побудували для підкупу виборців за одного з кандидатів в мери м Кремінна Луганської області" - повідомив він.

Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що на Луганщині правоохоронці вилучили продуктові набори для підкупу виборців.