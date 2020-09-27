13:53  27 сентября
Генпрокуратура открыла уголовное дело против Петра Порошенко и чиновников Минфина
14:20  27 сентября
Завтра в Харькове начнут проводить ДНК-экспертизу тел погибших в авиакатастрофе - Кучер
18:30  27 сентября
С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2020, 18:00 9

Кандидат в мэры Полтавы устроил агитационный концерт в день траура

27 сентября 2020, 18:00 9
Читайте також українською мовою
Рядом со сценой зрителям раздавали водку и кашу
Рядом со сценой зрителям раздавали водку и кашу
Фото: скрин видео
Читайте також
українською мовою

Кандидат на должность полтавского городского головы Андрей Матковский, который баллотируется от ВО «Батькивщина» устроил агитационный концерт в день траура по погибшим в авиакатастрофе под Харьковом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на poltavske.tv.

Действо состоялось в микрорайоне "Авиагородок". Там обустроили сцену, где выступали артисты, а рядом в палатке людей угощали водкой и кашей.

Коллега по партии Матковского Игорь Кужик отметил, что это был не агитационное мероприятие, а вечер-реквием, однако со сцены звучали именно агитационные призывы выбрать Матковского городским головой.

Как известно, вчера, 26 сентября, по всей стране был объявлен день траура по военнослужащим, которые погибли во время падения военного самолета Ан-26 под Чугуевым, на Харьковщине.

Согласно указу Президента, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле - и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

выборы Полтава мэр траур Батькивщина Кандидат агитация концерт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Донецкой области неизвестные подделали документы одной из политических партий
27 сентября 2020, 17:07
Нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии
27 сентября 2020, 12:08
ЗеГеографы: Кандидат в мэры Тернополя от "Слуг народа" Виктор Гевко спутал родной город с Кременцом
27 сентября 2020, 11:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »