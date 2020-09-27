Кандидат в мэры Полтавы устроил агитационный концерт в день траура

Рядом со сценой зрителям раздавали водку и кашу

Рядом со сценой зрителям раздавали водку и кашу

Фото: скрин видео

Кандидат на должность полтавского городского головы Андрей Матковский, который баллотируется от ВО «Батькивщина» устроил агитационный концерт в день траура по погибшим в авиакатастрофе под Харьковом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на poltavske.tv.

Действо состоялось в микрорайоне "Авиагородок". Там обустроили сцену, где выступали артисты, а рядом в палатке людей угощали водкой и кашей.

Коллега по партии Матковского Игорь Кужик отметил, что это был не агитационное мероприятие, а вечер-реквием, однако со сцены звучали именно агитационные призывы выбрать Матковского городским головой.

Как известно, вчера, 26 сентября, по всей стране был объявлен день траура по военнослужащим, которые погибли во время падения военного самолета Ан-26 под Чугуевым, на Харьковщине.

Согласно указу Президента, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле - и радиопередач – внесены соответствующие изменения.