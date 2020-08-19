Нардеп Юрій Бублик балотуватиметься у мери Полтави від "Свободи"

Від цієї ж політсили балотуватиметься і рідний брат Бублика - Олександр

Від цієї ж політсили балотуватиметься і рідний брат Бублика - Олександр

Фото: Facebook

Юрій Бублик та його брат Олександр Бублик вели перемовини з політсилами «Голос», «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Довіра», «Пропозиція» та «За майбутнє», однак на місцеві вибори вони йтимуть разом з об’єднанням «Свобода».

Про це нардеп попереднього скликання Юрій Бублик написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Як пише Бублик, разом з братом вони прийняли пропозицію політичної сили "Свобода" і вирішили приєднатися до неї:

Ми вважаємо, що місцеві вибори мають відбуватися за мажоритарною системою. Тільки пряме представництво у раді матиме зворотній зв’язок із виборцем. Та чинне законодавство дозволяє балотуватися до нашої Полтавської ради лише під партійними прапорами[…] Ця політична сила для нас не нова, ми поділяємо програму захисту українців, що є програмою партії, добре знаємо актив партії. Щобільше, ми із братом, будучи членами партії, брали активну участь у розбудові Свободи на Полтавщині в 2010-2015 роках", - розповів Юрій Бублик.

ПІД СИНЬО-ЖОВТИМ ПРАПОРОМ СВОБОДИ! Вже 5 вересня офіційно розпочнеться місцева виборча компанія, а 25 жовтня... Опубліковано Юрієм Бубликом Середа, 19 серпня 2020 р.

Нагадаємо, нардеп VIII скликання Юрій Бублик заявив про наміри брати участь у місцевих виборах ще у травні, однак не уточнив, від якої саме політсили.