На Кіровоградщині зіпсували білборди керівника місцевого осередку "ОПЗЖ"

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Кіровоградській області, інформує RegioNews.

За цим фактом правоохоронці почали розслідування.

Працівники поліції встановили факт пошкодження білбордів на яких розміщено агітаційні матеріали однієї з політичних сил. Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України. Проводяться заходи зі встановлення осіб причетних до правопорушення, – повідомила речниця ГУ Нацполіції у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.