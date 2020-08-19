На Кіровоградщині зіпсували білборди керівника місцевого осередку "ОПЗЖ"
Білборди ексголови Кіровоградської облдержадміністрації, народного депутата та керівника обласної організації партії «Опозиційна платформа – За життя» Сергія Ларіна облили червоною фарбою.
Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Кіровоградській області, інформує RegioNews.
За цим фактом правоохоронці почали розслідування.
Працівники поліції встановили факт пошкодження білбордів на яких розміщено агітаційні матеріали однієї з політичних сил. Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України. Проводяться заходи зі встановлення осіб причетних до правопорушення, – повідомила речниця ГУ Нацполіції у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.
Нагадаємо, 16 серпня у Дніпрі невідомі розмалювали намет ОПЗЖ із закликами до "дніпровського референдуму".