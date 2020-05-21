Нардеп Юрій Бублик йтиме на вибори голови Полтавської ОТГ

Нардеп VIII скликання Юрій Бублик заявив про наміри брати участь у місцевих виборах

Фото: портал Полтавщина

Нардеп VIII скликання Юрій Бублик заявив про наміри брати участь у місцевих виборах

Таке рішення Юрій Бублик прийняв після того,як Ковалівська громада,інтереси якої він представляє, втратила свою правосуб`єктність і стала частиною Полтавської ОТГ.

Про це пише видання "Коло", передає RegioNews.

У виборчому бюлетені на посаду голови Полтавської ОТГ ви знайдете прізвище Бублик, – прокоментував Юрій Бублик.

Політик також відзначив, що створений ним громадсько-політичний рух "Суспільство майбутнього" планує брати участь у виборах до місцевих рад.

"Ми стаємо частиною Полтавської ОТГ і звичайно братимемо активну участь в місцевій виборчій компанії. Ми маємо гідних кандидатів і на посаду голови Полтавської ОТГ і в депутати ради ОТГ,"– сказав Бублик.

Довідка:

Юрій Бублик, 47 років.

Народився в селі Новоселівка Полтавського району Полтавської області.

В 1991 році закінчив Ковалівську середню школу ім. А. С. Макаренка. Цього ж року вступив до Полтавського сільськогосподарського інституту (нині — Полтавська державна аграрна академія).

У 1995 році, закінчивши університет, працював головним агрономом Полтавського державного підприємства "Райагрохім", яке в липні 1996 року реорганізовано у ВАТ "Полтавський Райагрохім".

1996 - вступив на заочне відділення Харківської державної академії технології та організації харчування за спеціальністю "менеджмент".

З квітня 1999 - голова правління ВАТ "Полтавський Райагрохім".

З 2006 року почав активно займатися громадсько-політичною діяльністю.

2010 - 25 грудня 2015 року перебував у лавах ВО "Свобода" . З 2011-го — заступник голови Полтавської обласної організації ВО "Свобода".

На місцевих виборах у 2010 році провів до Ковалівської сільської ради 18 депутатів свободівців із 30 можливих, до Полтавської райради — 3 депутатів. Сам виборов посаду Ковалівського сільського голови.

12 грудня 2012 - 27 листопада 2014 — народний депутат України VII скликання. Обраний по виборчому округу № 145. Голова підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

З 27 листопада 2014 — народний депутат України VIII скликання. Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Кандидат на посаду міського голови Полтави на виборах 2015-го року. На місцевих виборах у першому турі, з 15 %, посів трете місце.

У грудні 2015-го полишив лави ВО "Свобода". Причина, за словами Бублика, - "авторитарна модель керівництва партією".

11 квітня 2016 - увійшов до складу парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

18 січня 2017 подав повідомлення про вихід із коаліції, яке, всупереч Регламенту ВРУ, принципово відмовилися оголошувати. Причина виходу - небажання влади ліквідовувати корупційні схеми.

17 червня 2015 - нагороджений медаллю "За жертовність і любов до України" Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом.

30 листопада 2015 - почесна грамота за особисті заслуги перед Українським народом від голови Верховної ради Володимира Гройсмана.

23 червня 2016 - Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.

20 жовтня 2016- Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня.

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