Нардеп Юрій Бублик йтиме на вибори голови Полтавської ОТГ
Таке рішення Юрій Бублик прийняв після того,як Ковалівська громада,інтереси якої він представляє, втратила свою правосуб`єктність і стала частиною Полтавської ОТГ.
Про це пише видання "Коло", передає RegioNews.
У виборчому бюлетені на посаду голови Полтавської ОТГ ви знайдете прізвище Бублик, – прокоментував Юрій Бублик.
Політик також відзначив, що створений ним громадсько-політичний рух "Суспільство майбутнього" планує брати участь у виборах до місцевих рад.
"Ми стаємо частиною Полтавської ОТГ і звичайно братимемо активну участь в місцевій виборчій компанії. Ми маємо гідних кандидатів і на посаду голови Полтавської ОТГ і в депутати ради ОТГ,"– сказав Бублик.
Довідка:
Юрій Бублик, 47 років.
Народився в селі Новоселівка Полтавського району Полтавської області.
В 1991 році закінчив Ковалівську середню школу ім. А. С. Макаренка. Цього ж року вступив до Полтавського сільськогосподарського інституту (нині — Полтавська державна аграрна академія).
У 1995 році, закінчивши університет, працював головним агрономом Полтавського державного підприємства "Райагрохім", яке в липні 1996 року реорганізовано у ВАТ "Полтавський Райагрохім".
1996 - вступив на заочне відділення Харківської державної академії технології та організації харчування за спеціальністю "менеджмент".
З квітня 1999 - голова правління ВАТ "Полтавський Райагрохім".
З 2006 року почав активно займатися громадсько-політичною діяльністю.
2010 - 25 грудня 2015 року перебував у лавах ВО "Свобода" . З 2011-го — заступник голови Полтавської обласної організації ВО "Свобода".
На місцевих виборах у 2010 році провів до Ковалівської сільської ради 18 депутатів свободівців із 30 можливих, до Полтавської райради — 3 депутатів. Сам виборов посаду Ковалівського сільського голови.
12 грудня 2012 - 27 листопада 2014 — народний депутат України VII скликання. Обраний по виборчому округу № 145. Голова підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.
З 27 листопада 2014 — народний депутат України VIII скликання. Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
Кандидат на посаду міського голови Полтави на виборах 2015-го року. На місцевих виборах у першому турі, з 15 %, посів трете місце.
У грудні 2015-го полишив лави ВО "Свобода". Причина, за словами Бублика, - "авторитарна модель керівництва партією".
11 квітня 2016 - увійшов до складу парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".
18 січня 2017 подав повідомлення про вихід із коаліції, яке, всупереч Регламенту ВРУ, принципово відмовилися оголошувати. Причина виходу - небажання влади ліквідовувати корупційні схеми.
17 червня 2015 - нагороджений медаллю "За жертовність і любов до України" Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом.
30 листопада 2015 - почесна грамота за особисті заслуги перед Українським народом від голови Верховної ради Володимира Гройсмана.
23 червня 2016 - Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.
20 жовтня 2016- Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня.
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