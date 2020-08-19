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19 августа 2020, 21:42 4

Нардеп Юрий Бублик будет баллотироваться в мэры Полтавы от "Свободы"

19 августа 2020, 21:42 4
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От этой же политсилы будет баллотироваться и родной брат Бублика - Александр
От этой же политсилы будет баллотироваться и родной брат Бублика - Александр
Фото: Facebook
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Юрий Бублик и его брат Александр Бублик вели переговоры с политсилами «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Доверие», «Предложение» и «За будущее», однако на местные выборы они пойдут вместе с объединением «Свобода».

Об этом нардеп предыдущего созыва Юрий Бублик написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Как пишет Бублик, вместе с братом они приняли предложение политической силы "Свобода" и решили присоединиться к ней:

Мы считаем, что местные выборы должны проходить по мажоритарной системе. Только прямое представительство в совете будет иметь обратную связь с избирателем. И действующее законодательство позволяет баллотироваться в нашей Полтавской совета только под партийными флагами[...] Эта политическая сила для нас не новая, мы разделяем программу защиты украинцев, что является программой партии, хорошо знаем актив партии. Более того, мы с братом, будучи членами партии, активно участвовали в развитии Свободы на Полтавщине в 2010-2015 годах", - рассказал Юрий Бублик.

ПОД СИНЕ-ЖЕЛТЫМ ФЛАГОМ СВОБОДЫ! Уже 5 сентября официально начнется местная избирательная компания, а 25 октября...

Опубликовано Юрием Бубликом Среда, 19 августа 2020 г.

Напомним, нардеп VIII созыва Юрий Бублик заявил о намерении участвовать в местных выборах еще в мае однако не уточнил, от какой именно политсилы.

выборы Полтава партия мэр нардеп Кандидат ВО Свобода
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