У ЦВК не виключають можливості проведення виборів на Донбасі

Мова йде про підконтрольні райони

Мова йде про підконтрольні райони

Фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія України не виключила можливість проведення виборів на підконтрольній території Донецької і Луганської областей 25 жовтня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Для того, щоб вибори відбулися, потрібні нові висновки Донецької і Луганської Військово-цивільних адміністрацій.

Зокрема, перші місцеві вибори можуть пройти на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєверодонецького і Щастянського районів Луганської області.

Якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів в Комісію надійдуть нові висновки Донецької і Луганської ВЦА про можливість проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині з них, то вибори там можуть відбутися 25 жовтня 2020", - повідомив глава ЦВК Олег Діденко.

Також у ЦВК додали, що рішення не проведення виборів у зазначених громадах Донбасу було прийнято на підставі попередніх висновків Донецької та Луганської ВЦА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова попросила у ЦВК документи про неможливість проведення виборів у 18 громадах на Донбасі.

Центральна виборча комісія України утворила 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів.