У Рівненській області підпалили будинок голови районної ради

В результаті інциденту ніхто не постраждав

В результаті інциденту ніхто не постраждав

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними поліції, на момент підпалу у будинку перебували 52-річний голова райради, його дружина та донька, ніхто не постраждав.

Вогонь пошкодив другий та перший поверхи будинку, знищив майно. Правоохоронці з місця події вилучили дві скляні ємності з невідомою речовиною та ще одну – розбиту", - йдеться в повідомленні.

Оскільки Ткачук є головою Костопільської районної організації партії "Батьківщина", у партії пов’язали підпал із політичною діяльністю потерпілого, і заявили про політичний тиск.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Нагадаємо, 16 липня у Миколаєві підпалили автомобіль місцевого керівника "Нацкорпусу".