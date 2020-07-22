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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 12:50

У Рівненській області підпалили будинок голови районної ради

22 липня 2020, 12:50
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В результаті інциденту ніхто не постраждав
В результаті інциденту ніхто не постраждав
Фото: Нацполіція
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Вночі 22 липня невідомі підпалили будинок голови Костопільської районної ради Рівненської області Сергія Ткачука.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними поліції, на момент підпалу у будинку перебували 52-річний голова райради, його дружина та донька, ніхто не постраждав.

Вогонь пошкодив другий та перший поверхи будинку, знищив майно. Правоохоронці з місця події вилучили дві скляні ємності з невідомою речовиною та ще одну – розбиту", - йдеться в повідомленні.

Оскільки Ткачук є головою Костопільської районної організації партії "Батьківщина", у партії пов’язали підпал із політичною діяльністю потерпілого, і заявили про політичний тиск.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Нагадаємо, 16 липня у Миколаєві підпалили автомобіль місцевого керівника "Нацкорпусу".

Рівне депутат підпал поліція Батьківщина
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