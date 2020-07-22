У Рівненській області підпалили будинок голови районної ради
Вночі 22 липня невідомі підпалили будинок голови Костопільської районної ради Рівненської області Сергія Ткачука.
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, передає RegioNews.
За даними поліції, на момент підпалу у будинку перебували 52-річний голова райради, його дружина та донька, ніхто не постраждав.
Вогонь пошкодив другий та перший поверхи будинку, знищив майно. Правоохоронці з місця події вилучили дві скляні ємності з невідомою речовиною та ще одну – розбиту", - йдеться в повідомленні.
Оскільки Ткачук є головою Костопільської районної організації партії "Батьківщина", у партії пов’язали підпал із політичною діяльністю потерпілого, і заявили про політичний тиск.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.
Нагадаємо, 16 липня у Миколаєві підпалили автомобіль місцевого керівника "Нацкорпусу".