На Дніпропетровщині викрили ще один поліцейський відділок, в якому катували людей

Троє правоохоронців "вибивали" з потерпілого зізнання в умисному вбивстві

Троє правоохоронців "вибивали" з потерпілого зізнання в умисному вбивстві

Слідчі ДБР повідомили про підозру у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством начальнику та заступнику начальника одного із секторів Жовтоводського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДБР.



Слідством встановлено, що у червні 2020 року поліцейські, розслідуючи загибель мешканця Жовтих Вод від вибуху бойового припасу, запросили до відділу поліції громадянина, який у момент вибуху перебував неподалік місця події.

У приміщенні відділу поліції правоохоронці посадили потерпілого на стілець та почали "вибивати" зізнання в умисному вбивстві. Останній, у свою чергу, категорично заперечував причетність до події та наполягав, що був лише свідком трагедії.



Змушуючи визнати провину поліцейські нанесли потерпілому понад 20 ударів, чим спричинили численні травми, що за висновком судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеню тяжкості.





Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад.



У разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у червні у місті Павлоград Дніпропетровської області працівники Нацполіції, ДБР та СБУ викрили злочинне угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.