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Олександра Василенко
журналіст
03 квітня 2020, 16:58 5

Повісилася через коронавірус: Полтавщиною шириться новий фейк

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03 квітня 2020, 16:58 5
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У Полтавській області жителі міста Гребінка розповсюджуються чутки про медсестру із місцевої лікарні, яка начебто вкоротила собі віку через COVID-19
Фото: Pixabay
У Полтавській області жителі міста Гребінка розповсюджуються чутки про медсестру із місцевої лікарні, яка начебто вкоротила собі віку через COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ТСН.

30 березня головна медсестра Гребінківської ЦРЛ повісилася у власній квартирі. Чи лишила передсмертну записку, у поліції поки що не розповідають. Проте кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне вбивство”.

Містом відразу почали ширитися чутки, що жінка наклала на себе руки через страх інфікуватися коронавірусом. Адже останніми днями лікарня готувалася до прийому COVID-позитивних пацієнтів.

Головний лікар Гребінківської ЦРЛ Віктор Кривошея спростував цю інформацію.

"Прекрасна людина і фахівець. Вона давно хворіла і мала проблеми з судинами. Лікувалась у нашій лікарні, а потім їздила на комп’ютерну томографію до обласної лікарні. Потім у неї почалося загострення хвороби у весняний період, і вона знову потрапила до нашої лікарні на денний стаціонар. У неділю, 29 березня, вона прокапалася і все було нормально, а у понеділок, 30 березня, її знайшли", - запевнив медик.

Додав, що померла жінка теоретична могла контактувати із інфікованими на коронавірус пацієнтами, але цю роботу їй мали допомагати виконувати колеги.

Як писали RegioNews раніше, у зв’язку із епідемією коронавірусу в Україні, регіонами шириться неправдива інформація про інфікування COVID-19. 31 березня правоохоронці Кіровоградщини склали адмінпротокол на чоловіка, який розповсюдив фейк про смерть хворого на коронавірус через регіональний ЗМІ.


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