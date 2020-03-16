Коронавірус: на Полтавщині 29 людей у самоізоляції
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kolo.news.
Директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак, під час брифінгу 16 березня розповів, що в області немає жодного підтвердженого випадку інфікування коронавірусом.
"Щодо пацієнта у Кременчуці – отримали негативний результат із центральної вірусологічної лабораторії, підозра знята, пацієнту діагностували гостру респіраторну вірусну інфекцію. Він у задовільному стані, отримує відповідне лікування. Також не підтвердилася підозра у пацієнта в Полтаві. Експрес-тест показав у нього грип типу В, аналіз на коронавірус негативний", – розповів Віктор Лисак.
Найближчим часом в область мають надійти 5000 експрес-тестів на коронавірус. Достовірність результатів експрес-тестування перевірятимуть, як і раніше, у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України.
Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.
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