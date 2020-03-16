10:22  16 березня
Консульства України призупинили видачу віз
14:33  16 березня
Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС
10:53  16 березня
Агресія проти України: ЄС продовжив санкції проти Росії
UA | RU
UA | RU
16 березня 2020, 18:17 3

Коронавірус: на Полтавщині 29 людей у самоізоляції

Читайте также
на русском языке
16 березня 2020, 18:17 3
Читайте также на русском языке
14 людей у Полтаві і ще 15 в районах Полтавської області перебувають в самоізоляції після приїзду з-за кордону
Фото: Kolo.news
14 людей у Полтаві і ще 15 в районах Полтавської області перебувають в самоізоляції після приїзду з-за кордону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kolo.news.

Директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак, під час брифінгу 16 березня розповів, що в області немає жодного підтвердженого випадку інфікування коронавірусом.

"Щодо пацієнта у Кременчуці – отримали негативний результат із центральної вірусологічної лабораторії, підозра знята, пацієнту діагностували гостру респіраторну вірусну інфекцію. Він у задовільному стані, отримує відповідне лікування. Також не підтвердилася підозра у пацієнта в Полтаві. Експрес-тест показав у нього грип типу В, аналіз на коронавірус негативний", – розповів Віктор Лисак.

Найближчим часом в область мають надійти 5000 експрес-тестів на коронавірус. Достовірність результатів експрес-тестування перевірятимуть, як і раніше, у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України.

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


Коронавирус карантин Полтава
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »